Многоуровневые квартиры с видом на море в Тивате, Черногория

Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Эксклюзивный дуплекс-апартамент в Porto Montenegro Ключевые особенности: • Просторный дв…
$1,42 млн
НДС
Многоуровневые квартиры 6 комнат в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Предлагаем на продажу двухуровневую квартиру в завершающей стадии строительства площадью 126…
$502,205
Многоуровневые квартиры в Тиват, Черногория
Многоуровневые квартиры
Тиват, Черногория
Площадь 119 м²
Крашичи, Тиват Общая площадь: 119 кв. метров с террасой 27 м2  и собственной кладовой 5м2. …
$467,984
