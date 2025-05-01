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Дома с террасой в Тивате, Черногория

виллы
118
коттеджи
3
таунхаусы
20
29 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с бассейном и панорамным видом на море и горы в поселке Кавач, в при…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 225 м²
Тиват, район Селяново. Двухэтажный дом с четырьмя спальнями Расстояние до моря 600м. Площа…
$1,25 млн
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Дом с тремя спальнями Расстояние от моря 200 м. Вид н…
$702,751
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Тиват. Двухэтажный каменный особняк времён Австро-Венгерской империи с четырьмя спальнями Р…
$746,083
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе премиум-кла…
$652,855
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Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
ID-1865 Продаются современные таунхаусы на полуострове Луштица, Джурашевичи, Тиват. Та…
$207,677
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 5 спален в Тиват, Черногория
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Дом площадью 144 м2, частично меблирован и оснащен добротной качественной бытовой техникой, …
$519,191
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Тиват, район городского парка Жупа. Дом с тремя спальнями Расстояние до моря 600м. Вид на мо…
$470,302
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 234 м²
Тиват, район Думидран. Дом с четырьмя спальнями. Расстояние до моря 900м. Площадь 234 кв.м. …
Цена по запросу
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Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 164 м²
Описание Тиват. Новый двух этажный дом с потрясающим видом на Тиватский залив Расстояние до …
$470,302
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Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Описание Тиват, новые дома от Застройщика в экологическом посёлке Бока Котрская бухта, район…
$233,529
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Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Бока Которская бухта, район Каменари. Дом c двумя спальнями на первой линии моря. Расстояни…
$490,035
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Дом 5 спален в Тиват, Черногория
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Продается дом в Тивате, район Маричи. Дом общей площадью 270 м2 расположен на участке площад…
$327,091
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/2
Новый дом с 4 спальнями в закрытом коттеджном поселке в пригороде Тивата, в поселке Кавач. В…
$617,383
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продажа! Две виллы в Тивате. Предлагаются к продаже две виллы, каждая площадью 230 м² и с…
$651,382
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 222 м²
Продается удивительный дом в шаговой доступности от пляжа, в прекрасном районе города Тивата…
$799,555
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается дом в тихом и уютном районе Тивата. Общая площадь дома составляет 267м2 на участк…
$882,625
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Дом 6 спален в Тиват, Черногория
Дом 6 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Продается четырехэтажный дом в Тивате в 800 метрах от моря.Общая площадь дома 400 м2. Площад…
$436,121
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Дом 6 спален в Тиват, Черногория
Дом 6 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Площадь 276 м²
Описание Тиват, центр, район Триповичи. Трёхэтажный дом с шестью спальнями Расстояние до мор…
$476,789
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Вилла 8 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 8 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 482 м²
Этаж 5/5
Новая эксклюзивная вилла на склонах Донья Ластва — идеальное воплощение элегантной роскоши и…
Цена по запросу
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Дом 5 спален в Тиват, Черногория
Дом 5 спален
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
К продаже предлагаются два новых дома, каждый площадью 217 м2, на участке 410 метров.На терр…
$404,969
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Дом 2 спальни в Тиват, Черногория
Дом 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Описание Тиват, новые дома от Застройщика в экологическом посёлке Бока Котрская бухта, район…
$301,642
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Дом 4 спальни в Тиват, Черногория
Дом 4 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 194 м²
Описание Тиват, центр, район Триповичи. Двухэтажный дом с четырьмя спальнями Расстояние до м…
$535,172
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Описание Тиват, новые дома от Застройщика в экологическом посёлке Бока Котрская бухта, район…
$443,273
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Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-1288 🌊 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ТИВАТЕ – ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА ЗАЛИВ 📍 Локация: Ка…
$639,135
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Этаж 3/3
Готовый таунхаус (K-1) с 2 спальнями, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе …
$828,406
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
​​​​​​В НАЛИЧИИ: Таунхаусы: 141 м2 (2 спальни) + двор 64 м2 + бассейн 13 м2 - 964 000 …
$635,388
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Описание Тиват, новые дома от Застройщика в экологическом посёлке Бока Котрская бухта, район…
$538,415
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Предлагаем вашему вниманию уникальный трехэтажный особняк с огромным, фруктовым садом и прос…
$617,838
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