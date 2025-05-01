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Дома с видом на горы в Тивате, Черногория

виллы
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таунхаусы
20
14 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 155 м2. Площадь земельного участка 174 м2. Та…
$510,361
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
$1,92 млн
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 2/2
Шедевр архитектуры в самом сердце Тивата! Представляем вашему вниманию роскошную меблированн…
$1,69 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2. Площадь виллы 199 кв.м…
$650,686
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продажа изумительного таунхауса площадью 190 м2. Площадь земельного участка 213 м2. …
$625,604
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 248 м²
Трехэтажная, просторная вилла с 5 спальнями, большим бассейном, садиком со средиземноморской…
$498,424
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
$1,28 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла 6 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным видом на…
$2,35 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Новый жилой комплекс - элитная недвижимость в Черногории, расположенный в живописном месте D…
$433,900
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Коттедж 5 комнат в Тиват, Черногория
Коттедж 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…
$523,828
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
На продажу две идентичных виллы класса люкс в спокойном районе города Тиват. Сам город Тиват…
$633,370
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
$3,80 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Вилла построена в 2019 году, расположена на участке площадью 424 м2.  Площадь виллы 19…
$650,850
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Стильный, комфортный и просторный дом построен в 2019 году. Площадь 240м2, участок 570 кв.м.…
$867,581
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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