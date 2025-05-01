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Дома с садом в Тивате, Черногория

виллы
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20
10 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Новая современная вилла с бассейном и панорамным видом на море и горы в поселке Кавач, в при…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж 2/2
Готовый таунхаус с 2 спальнями (K-2) и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе премиум-кла…
$652,855
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Площадь 450 м²
Вилла с бассейном 450м2 на участке 1225м2 в Кавачи, Тиват. Современная семейная вилла с вид…
$1,35 млн
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Montesale
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 474 м²
Продается современная вилла с бассейном в Мрчеваце, Тиват. В настоящее время объект наход…
$779,991
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Montesale
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дом в три этажа с панорамным видом на море в Тивате.Площадь участка 363 м2, а самого дома 18…
$492,483
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/2
Новый дом с 4 спальнями в закрытом коттеджном поселке в пригороде Тивата, в поселке Кавач. В…
$617,383
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Вилла 8 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 8 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 482 м²
Этаж 5/5
Новая эксклюзивная вилла на склонах Донья Ластва — идеальное воплощение элегантной роскоши и…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2
Продается трехэтажный дом с видом на море в Тивате, 180м2 и участок 362м2. У дома красивый д…
$418,893
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается вилла на 1-й линии. Расположение: первая линия Тиватского залива, поселок Крашичи.…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Вилла 3 комнаты в Тиват, Черногория
Вилла 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
Этаж 3/3
Готовый таунхаус (K-1) с 2 спальнями, бассейном и гаражом на 2 автомобиля в новом комплексе …
$828,406
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