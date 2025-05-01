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Дома с гаражом в Тивате, Черногория

виллы
118
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20
13 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 7 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 342 м²
Количество этажей 3
Luxusvilla in the n ä he of the golf course luxury villa with a total Nettofl ä che of 342…
$590,350
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 454 м²
Площадь виллы, включая все помещения, составляет 454 м2. Вилла продается полностью оборудова…
$1,92 млн
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First Realty
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 2/2
Шедевр архитектуры в самом сердце Тивата! Представляем вашему вниманию роскошную меблированн…
$1,69 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Просторные апартаменты с видом на море в Porto Montenegro Предлагаем на продажу полностью…
$877,631
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 5 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Предлагаем на продажу замечательную совершенно новую и современную виллу в престижном районе…
$1,28 млн
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First Realty
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Вилла 6 комнат в Тиват, Черногория
Вилла 6 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 490 м²
Предлагаем на продажу совершенно новую  дизайнерскую виллу с бассейном и панорамным видом на…
$2,35 млн
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First Realty
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в самом центре ТиватаДом расположен в тихом месте в центре Тивата.Общая площад…
$396,250
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 1 спальня в Тиват, Черногория
Дом 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Новый жилой комплекс - элитная недвижимость в Черногории, расположенный в живописном месте D…
$433,900
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
На продажу две идентичных виллы класса люкс в спокойном районе города Тиват. Сам город Тиват…
$633,370
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 386 м²
Роскошная вилла на первой береговой линии моря с собственным причалом. Великолепная двухэта…
$3,80 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Дом 3 спальни в Тиват, Черногория
Дом 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
Рады предложить вам — два уютных, семейных дома с тремя спальнями и общим бассейном в тихом …
Цена по запросу
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Продается вилла на 1-й линии. Расположение: первая линия Тиватского залива, поселок Крашичи.…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
​​​​​​В НАЛИЧИИ: Таунхаусы: 141 м2 (2 спальни) + двор 64 м2 + бассейн 13 м2 - 964 000 …
$635,388
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Realting.com
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