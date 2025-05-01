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Дуплексы с бассейном в Тивате, Черногория

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Тиват, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 5
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями пло…
$486,822
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