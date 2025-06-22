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Коттеджи с видом на море в Тивате, Черногория

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Тиват, Черногория
Коттедж 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Современный дом находится в коттеджном поселке Tivat Hills, всего в 2 км от Porto Montenegro…
$469,684
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