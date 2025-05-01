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Кондо с видом на море в Тивате, Черногория

Кондо Удалить
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8 объектов найдено
Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в мир невероятного роскоши и утонченного стиля с новым проектом великолепных рез…
$1,37 млн
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Тивата,…
$128,220
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Комплекс высшего класса будет построен в спокойном и уютном поселке Селяново, в ближайшем пр…
Цена по запросу
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 6/6
Продажа пентхауса с двумя спальнями и панорамным видом на море в Тивате Площадь пентхауса с…
$257,672
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 2/6
Представьте себе утро, когда солнечные лучи мягко проникают сквозь панорамные окна, заливая …
$355,113
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 5
Представляем апартаменты в строящемся элитном жилом комплексе Tivat Gardens, расположенном н…
Цена по запросу
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Кондо в Mrcevac, Черногория
Кондо
Mrcevac, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/4
Представляем вашему вниманию уникальное предложение – студио в новом современном жилом компл…
$89,727
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/5
Новый жилой комплекс вблизи знаменитого Porto Montenegro. Porto Montenegro – это элитный кур…
$163,621
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