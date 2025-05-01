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Квартиры с террасой в Тивате, Черногория

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171 объект найдено
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Описание Тиват, район Кава. Новый жилой комплекс рядом с Порто Монтенегро Покупатель освобож…
$142,885
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 38 м²
Расположение: Тиват, центр Площадь квартиры: 30-100 кв.м. Кол-во спален: 1-3 Кол-во ванных к…
$117,543
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 246 м²
Описание Тиват, район Донья Ластва. Новый жилой комплекс из вилл и таунхаусов. Принимаются р…
$502,737
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Эксклюзивные полностью меблированные апартаменты площадью 80 м2 (68 м2 + 12 м2 терраса) нахо…
$665,724
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Новый жилой комплекс вблизи знаменитого Porto Montenegro. Porto Montenegro – это элитный кур…
$160,949
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Будва, центр. Квартира с одной спальней в самом центре Будвы Расстояние до моря 170м. Площ…
$218,060
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Тиват, центр. Новая квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 400м. Вид на море Площадь …
$336,888
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Описание Тиват, новый элитный жилой комплекс с бассейном в тихом районе рядом с центром Квар…
$172,985
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Апартаменты с двумя спальнями в Porto Montenegro, здание Ksenija     •    Общая площадь: …
$1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Тиват. Новая квартира с двумя спальнями с видом на море. Расстояние до моря 250м. Площадь …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 230 м²
Тиват, новый жилой комплекс из пяти зданий, с двумя бассейнами. Квартира с двумя спальнями. …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 191 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОСЕННЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА! В этой осенней предновогодне…
$1,39 млн
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
иват, район Донья Ластва. Квартира с двумя спальнями в элитном малоквартирном доме Расстоян…
$409,598
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Тиват, центр. Новые квартиры класса люкс в четырёхэтажном малоквартирном доме Расстояние до…
$250,287
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Тиват. Новый жилой комплекс класса люкс с бассейном Расстояние до моря 1200 м. Вид на море…
$283,586
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Тиват.  Жилой комплекс класса люкс с кондо-отелем категории пять звёзд. Начало строительств…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Donja Lastva, Черногория
Квартира 1 спальня
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Квартиры площадью от 39 м2 в новом, строящемся доме в Тивате, район Доня Ластва. Дом располо…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Тиват, район Калимань. Новая квартира с двумя спальнями рядом с пляжами. Площадь 69 кв.м. …
$184,835
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Тиват, центр, район Калимань. Квартира с двумя спальнями Возможность оплаты за рубежом! Ра…
$165,881
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 4/4
Роскошные видовые апартаменты с 3 спальнями в новом проекте в Тивате, расположенном всего в …
$1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 69 м²
Тиват. Квартира с двумя спальнями рядом с одним из популярнейших пляжей  Waikiki beach Расс…
$326,176
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс с бассейном в тихом районе Тивата - Донья Ластва. Это идеальное место…
$164,320
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Описание Тиват. Квартира с одной спальней в жилом комплексе с открытым бассейном Расстояние …
$231,934
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Тиват, район Synchro. Элитный клубный дом Покупатель освобождён от уплаты государственного н…
$529,766
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Тиватская ривьера. Новые квартиры в элегантном четырёх этажном жилом комплексе Застройщик п…
$196,051
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с 3 спальнями в комплексе премиум класса в новом районе Тивата. Здание спроектир…
$1,59 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 88 м²
Тиват, район Synchro. Элитный клубный дом Покупатель освобождён от уплаты государственного н…
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Предлагаем на продажу стильную квартиру площадью 70 кв метров с двумя спальнями в Тивате. Но…
$298,258
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/6
Не пропустите новое предложение в лучшем районе Тивата! Апартаменты с 2 спальнями в новом …
$269,244
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Two-Bedroom Apartment in Porto Montenegro, Ksenija Building     •    Total area: 110 m². …
$1,09 млн
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