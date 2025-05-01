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Квартиры с бассейном в Тивате, Черногория

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110 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
Этаж 1
Недвижимость Черногории, Тиват - Представляем вам новый жилой комплекс, расположенный в само…
$1,90 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в марине суперяхт Порто Монтенегро, Тиват. …
$2,11 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Апартаменты с двумя спальнями в Porto Montenegro, здание Ksenija     •    Общая площадь: …
$1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 230 м²
Тиват, новый жилой комплекс из пяти зданий, с двумя бассейнами. Квартира с двумя спальнями. …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 191 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОСЕННЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА! В этой осенней предновогодне…
$1,39 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Тиват.  Жилой комплекс класса люкс с кондо-отелем категории пять звёзд. Начало строительств…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2
ID-1753 Продается квартира с двумя спальнями в роскошном ЖК в центре Тивата Предлагае…
$1,19 млн
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1
Продается 2-комнатная квартира с видом на море в ТиватеКвартира расположена в современном ко…
$367,648
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1
Продается 2-комнатная квартира с видом на море в ТиватеКвартира расположена в современном ко…
$367,648
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПродается новая однокомнатная квартира с видом на море и город в Тив…
$203,786
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияПродается роскошная двухкомнатная квартира с панорамным видом на мор…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Описание Тиват. Квартира с одной спальней в жилом комплексе с открытым бассейном Расстояние …
$231,934
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Тиват, район Synchro. Элитный клубный дом Покупатель освобождён от уплаты государственного н…
$529,766
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
ID-2014 Квартиры с одной спальней в Тивате, Кавач Продаются квартиры с одной спальней …
$153,168
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 88 м²
Тиват, район Synchro. Элитный клубный дом Покупатель освобождён от уплаты государственного н…
$1,03 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1
Продается 1-комнатная квартира в Тивате в современном комплексе с бассейном.Квартира располо…
$316,004
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Two-Bedroom Apartment in Porto Montenegro, Ksenija Building     •    Total area: 110 m². …
$1,09 млн
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 57 м²
Тиват, район Synchro. Элитный клубный дом Покупатель освобождён от уплаты государственного н…
$724,374
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Тиват, центр. Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с бассейном. Дом построен в 2022…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 5
Продаётся однокомнатная квартира в престижном комплексе Regent, расположенном в самом сердце…
$860,429
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Описание Тиват, район Мажина. Новые квартиры с тремя спальнями в новом доме, постройки 2023 …
$310,291
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Тиват, район Synchro. Элитный клубный дом Покупатель освобождён от уплаты государственного н…
$529,766
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3
Недвижимость, ЧерногорияПродаётся новая студия площадью 42 м² в строящемся комплексе.В привл…
$339,643
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 2
Продается роскошная двухкомнатная квартира площадью 83м2, расположенная в Тивате, Порто Монт…
$792,501
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Площадь апартамента: 103 кв.м. Кол-во спален: 2 Кол-во ванных комнат: 2 Совершенно новый ком…
$447,164
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Площадь апартаментов: 54-98 кв.м. Кол-во спален: 1-2 Кол-во ванных комнат: 1-3 Стоимость: 11…
$287,184
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 177 м²
Описание Тиватская ривьера Бока Которский залив всемирно известная марина и элитный посёлок…
$1,63 млн
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
Цена по запросу
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Новые квартиры в клубном комплексе класса люкс в Тивате, от Застройщика Покупатель освобожд…
$529,766
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Тиват. Центр. Новый жилой комплекс люкс класса из шести зданий Всего в комплексе 172 кварти…
$271,885
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