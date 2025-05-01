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Квартиры с видом на море в Тивате, Черногория

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322 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 381 м²
Экслюзивное предложение - представляем вашему вниманию очень просторный пентхаус с каминами,…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в марине суперяхт Порто Монтенегро, Тиват. …
$2,11 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Описание Тиват, район Кава. Новый жилой комплекс рядом с Порто Монтенегро Покупатель освобож…
$142,885
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
A two-bedroom apartment for sale in Tivat, in a new building built in 2022. The apartment oc…
$327,214
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First Realty
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Новая, просторная квартира с 3 спальнями в центре Тивата. Квартира светлая с хорошей планиро…
$334,554
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Просторный и светлый пентхаус в тихом районе Тивата и с удивительным видом на море. Квартира…
$236,206
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/3
We offer for sale a spacious three-bedroom apartment in the very center of Tivat, Seljanovo …
$329,666
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First Realty
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Площадь 38 м²
Расположение: Тиват, центр Площадь квартиры: 30-100 кв.м. Кол-во спален: 1-3 Кол-во ванных к…
$117,543
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 246 м²
Описание Тиват, район Донья Ластва. Новый жилой комплекс из вилл и таунхаусов. Принимаются р…
$502,737
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Предлагаем вашему вниманию чудесную квартиру с 1 спальней, площадью 69 м2, в Порто-Монтенегр…
$773,038
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Monteonline
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Эксклюзивная двухкомнатная, полностью меблированная квартира на 4 этаже. Квартира 76 м2 (68 …
$697,882
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Тиват, центр. Новая квартира с тремя спальнями Расстояние до моря 400м. Вид на море Площадь …
$336,888
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Описание Тиват, новый элитный жилой комплекс с бассейном в тихом районе рядом с центром Квар…
$172,985
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Апартаменты с двумя спальнями в Porto Montenegro, здание Ksenija     •    Общая площадь: …
$1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Тиват. Новая квартира с двумя спальнями с видом на море. Расстояние до моря 250м. Площадь …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 230 м²
Тиват, новый жилой комплекс из пяти зданий, с двумя бассейнами. Квартира с двумя спальнями. …
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 191 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОСЕННЯЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА! В этой осенней предновогодне…
$1,39 млн
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 66 м²
иват, район Донья Ластва. Квартира с двумя спальнями в элитном малоквартирном доме Расстоян…
$409,598
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/4
A5-185-1. Трехкомнатная квартира в центре TivatAor продажа   Квартира в новом здании инвесто…
$411,212
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Тиват, центр. Новые квартиры класса люкс в четырёхэтажном малоквартирном доме Расстояние до…
$250,287
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Тиват. Новый жилой комплекс класса люкс с бассейном Расстояние до моря 1200 м. Вид на море…
$283,586
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Тиват.  Жилой комплекс класса люкс с кондо-отелем категории пять звёзд. Начало строительств…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Новая, дизайнерская квартира с просторной террасой и замечательным видом на Тиватский залив.…
$114,882
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Monteonline
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Новый малоквартирный дом всего в 2-3 минутах ходьбы до моря в тихом районе Тивата. В доме им…
$154,661
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Monteonline
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 89 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая пл…
$1,03 млн
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в мир невероятного роскоши и утонченного стиля с новым проектом великолепных рез…
$1,37 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1
Продается 2-комнатная квартира с видом на море в ТиватеКвартира расположена в современном ко…
$367,648
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Тиват, центр, район Калимань. Квартира с двумя спальнями Возможность оплаты за рубежом! Ра…
$165,881
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Продажа квартир в жилом доме в Тивате всего в сотне метров от моря и самого известного пляжа…
$235,151
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 239 м²
Этаж 3
В продаже квартира класса люкс с 4 спальнями, 239м2. Вся квартира обставлена современной тех…
$2,38 млн
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