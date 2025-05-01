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Квартиры с видом на горы в Тивате, Черногория

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74 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Предлагаем на продажу новую люксовую квартиру в центре Тивата площадью 49 кв метров (нижний …
$275,353
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First Realty
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/3
We offer for sale a spacious three-bedroom apartment in the very center of Tivat, Seljanovo …
$329,666
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/3
Продажа стильной двухуровневой квартиры в центре Тивата Просторная квартира общей площадью …
$242,212
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 89 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая пл…
$1,03 млн
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в мир невероятного роскоши и утонченного стиля с новым проектом великолепных рез…
$1,37 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Продажа квартир в жилом доме в Тивате всего в сотне метров от моря и самого известного пляжа…
$235,151
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 239 м²
Этаж 3
В продаже квартира класса люкс с 4 спальнями, 239м2. Вся квартира обставлена современной тех…
$2,38 млн
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Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Площадь 231 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Общая п…
$2,64 млн
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Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Предлагаем на продажу студию площадью 38 кв метров в Тивате. Новый современный комплекс в ра…
$167,380
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, Черногория. Квартиры в…
$101,207
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 6/6
Роскошный верхний этаж Внутренняя площадь 113m² + Терраса 30m² 3 спальни и 2,5 ванные ко…
$469,399
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 2
ID-2014 Квартиры с одной спальней в Тивате, Кавач Продаются квартиры с одной спальней …
$153,168
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
$128,173
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Предлагаем на продажу стильную квартиру площадью 70 кв метров с двумя спальнями в Тивате. Но…
$298,258
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Представляем вам новый жилой комплекс »Элефанте-11» один из самых известных проектов в Тиват…
$434,914
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями площадью 77 кв метров в Тивате. Квартира…
$230,285
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 4
Площадь 188 м²
АПАРТАМЕНТЫ С ЧЕТЫРЬМЯ СПАЛЬНЯМИ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. Обща…
$2,27 млн
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Площадь: 102 кв.м. Современное новое 5-ти этажное здание находится в самом сердце уютного го…
$271,119
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Предлагаем квартиру с одной спальней в новом комплексе в развитом районе Тивата. Рядом с ком…
$185,539
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 66 м²
ПРОДАЮТСЯ АПАРТАМЕНТЫ С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ В КОМПЛЕКСЕ THE DREAMS BY DUKLEY +1% СКИДКА ОТ НАС. …
$782,427
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
$186,959
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Предлагаем Вашему вниманию апартаменты с двумя спальнями в престижном комплексе Boka-place P…
$865,789
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается квартира-студия в роскошном комплексе Porto Montenegro в городе Тиват. Квартира…
$393,277
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Площадь: 104 кв.м. 2 спальни, 3 санузла. Квартира расположена в одном из самых престижны…
$520,680
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия 1 комната в Тиват, Черногория
Студия 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Количество этажей 2
ID-2015 Студии в Тивате, Кавач Продаются квартиры-студии в новом строящемся комплексе …
$78,127
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Тивата,…
$128,220
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Двухкомнатный апартамент расположен  на втором этаже с видом на море. Состоит из просторной …
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Продается квартира в новом доме в Тивате, в одном из лучших районов Донья Ластва. Квартир…
$275,524
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
From: €225,000 -  Elegant 1 Bedroom Tivat apartment available to purchase. Various floor …
$248,918
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Новый комплекс из 4 зданий и общей инфраструктуры на участке, площадью 2000 м2, в развитом р…
$313,156
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Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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