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Квартиры около гольф-клуба в Тивате, Черногория

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25 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
Эксклюзивные полностью меблированные апартаменты площадью 80 м2 (68 м2 + 12 м2 терраса) нахо…
$665,724
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Этаж 4/4
Роскошные видовые апартаменты с 3 спальнями в новом проекте в Тивате, расположенном всего в …
$1,09 млн
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Новый жилой комплекс с бассейном в тихом районе Тивата - Донья Ластва. Это идеальное место…
$164,320
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с 3 спальнями в комплексе премиум класса в новом районе Тивата. Здание спроектир…
$1,59 млн
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/6
Не пропустите новое предложение в лучшем районе Тивата! Апартаменты с 2 спальнями в новом …
$269,244
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 281 м²
Этаж 5/5
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в новом эксклюзивном проекте The Dreams by Dukley на границ…
$3,83 млн
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 2/3
Меблированные апартаменты площадью 87 м2 + терраса 30 м2 находятся в здании ZETA Porto-Monte…
$885,599
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе премиум-класса в центре г.Тиват, в нес…
$281,964
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Апартаменты (А-4) общей площадью 77,67 м2 расположены в комплексе с инфраструктурой 5-звездо…
$288,074
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Представляем вам Synchro Yards – долгожданный новый жилой квартал Porto Montenegro, предназн…
$1,58 млн
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в комплексе премиум класса в новом районе Тивата. Здание спроектировано по всем …
$312,396
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Этаж 6/8
Апартаменты с 3 спальнями и большой террасой в новом квартале Porto-Montenegro- Boka Place. …
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/3
Этот новый жилой комплекс выгодно расположен в тихом районе Тивата, в 50 м от морского побер…
$368,722
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 3/4
Просторные стильные апартаменты с 2 спальнями в новом эксклюзивном проекте The Dreams by Duk…
$1,15 млн
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Квартира 5 комнат в Тиват, Черногория
Квартира 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 4
Пентхаус общей площадью 169 м2 расположен в комплексе с инфраструктурой 5-звездочного отеля.…
$577,191
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 2/5
Роскошные просторные апартаменты в Aurora- IVO Residences под управлением отельной группы Ra…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с 2 спальнями в новом проекте в Тивате, расположенном всего в 2,5 км от центра г…
$224,528
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Новый закрытый жилой комплекс премиум класса в новом районе Тивата. Комплекс расположен на н…
$649,208
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Квартира 5 комнат в Тиват, Черногория
Квартира 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Этаж 1/5
Пентхаус с панорамным видом на море, общей площадью 131,34 м2, расположен в комплексе с инфр…
$549,705
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 2/3
Апартаменты (01-07) с 2 спальнями в новом жилом комплексе с собственной инфраструктурой в це…
$339,201
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/5
Апартаменты в комплексе высшего класса в новом районе Тивата. Здание спроектировано по вс…
$307,275
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Апартаменты с 1 спальней в новом эксклюзивном проекте на 1 линии в Тивате. Возможна опла…
$537,807
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 5/5
Апартаменты с 3 спальнями в новом мультифункциональном комплексе в престижном районе Тивата …
$370,995
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 6/7
Роскошный двухуровневый пентхаус 179 м2 (108 m2 + 71 m2 террасы) с панорамным видом на море …
$2,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 4/4
Просторные апартаменты с 2 спальнями в новом проекте в Тивате, расположенном всего в 2,5 км …
$575,713
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