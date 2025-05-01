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Квартиры с гаражом в Тивате, Черногория

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51 объект найдено
Пентхаус в Тиват, Черногория
Пентхаус
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Роскошный пентхаус с панорамным видом на море в марине суперяхт Порто Монтенегро, Тиват. …
$2,11 млн
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MONTBEL D.O.O.
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 5
Погрузитесь в мир невероятного роскоши и утонченного стиля с новым проектом великолепных рез…
$1,37 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияПродается роскошная двухкомнатная квартира с гаражным местом в Тивате…
$491,350
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 239 м²
Этаж 3
В продаже квартира класса люкс с 4 спальнями, 239м2. Вся квартира обставлена современной тех…
$2,38 млн
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Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Предлагаем на продажу студию площадью 38 кв метров в Тивате. Новый современный комплекс в ра…
$167,380
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 6/6
Роскошный верхний этаж Внутренняя площадь 113m² + Терраса 30m² 3 спальни и 2,5 ванные ко…
$469,399
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Предлагаем на продажу стильную квартиру площадью 70 кв метров с двумя спальнями в Тивате. Но…
$298,258
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Представляем вам новый жилой комплекс »Элефанте-11» один из самых известных проектов в Тиват…
$434,914
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Площади: 1 спальня: от 73 м2 - 149 000 €; 2 спальни: от 101 м2 до 113 м2 - от 220 000 …
$154,719
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Предлагаем Вашему вниманию апартаменты с двумя спальнями в престижном комплексе Boka-place P…
$865,789
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VALUE.ONE
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 104 м²
Площадь: 104 кв.м. 2 спальни, 3 санузла. Квартира расположена в одном из самых престижны…
$520,680
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2
Недвижимость ЧерногорияПредставляем вам уникальную возможность стать владельцем современной …
$224,051
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AMFORA REAL ESTATE
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Представляем вашему вниманию уникальный жилой комплекс, расположенный в самом сердце Тивата,…
$128,220
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1
Продается просторная трехкомнатная квартира в Тивате, Порто Монтенегро.Площадь 146,16 м², пл…
$1,90 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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Кондо в Donja Lastva, Черногория
Кондо
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Квартиры площадью от 39 м2 в новом, строящемся доме в Тивате, район Доня Ластва. Дом располо…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Продается квартира в роскошном комплексе Porto Montenegro в городе Тиват. Квартира находи…
$730,372
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Vector Estate Montenegro
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
Комплекс высшего класса будет построен в спокойном и уютном поселке Селяново, в ближайшем пр…
$237,514
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/5
Комплекс высшего класса будет построен в спокойном и уютном поселке Селяново, в ближайшем пр…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияПредставляем вам уникальную возможность стать владельцем современной …
$174,746
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Предлагаем на продажу две квартиры с одной спальней площадью 48 кв метров в Тивате. Новый со…
$211,827
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Эксклюзивная полностью оборудованная двухкомнатная квартира с видом на море, расположенная н…
$737,026
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Структура квартиры: Кухня-гостиная, 1 спальня, 1 санузел, терраса. СРОК СДАЧИ: декабрь 20…
$206,171
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GATE Realty
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Недвижимость ЧерногорияПродается полностью меблированная двухкомнатная квартира в новом здан…
$303,415
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни в Donja Lastva, Черногория
Квартира 2 спальни
Donja Lastva, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Апартаменты с двумя спальнями площадью 66м2, в новом жилом комплексе в непосредственной близ…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
ID-1752 Продается квартира с одной спальней в роскошном ЖК в центре Тивата Предлагаем…
$811,148
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Этаж 1
В продаже стильная квартира с 2 спальнями в Порто Монтенегро, здание Zeta. Квартира располож…
$1,14 млн
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Кондо в Тиват, Черногория
Кондо
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/3
Продается 3-комнатная квартира в новом доме, Тиват, Мажина Квартира расположена в одном из с…
$278,286
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 3 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Предложение продажи: Пентхаус - квартира в Porto Montenegro - VIP резиденция со своим бассе…
$4,20 млн
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3
Продается роскошная однокомнатная квартира с парковочным местом и великолепным панорамным ви…
$260,393
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Недвижимость ЧерногорияПредставляем вам уникальную возможность стать владельцем современной …
$186,407
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AMFORA REAL ESTATE
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