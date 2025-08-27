Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Тиват
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дуплекс

Долгосрочная аренда дуплексов в Общине Тиват, Черногория

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Крашичи, Черногория
Дуплекс 2 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Роскошная квартира Duplex на продажу в Которе, Черногория - 119,2 м2 с панорамным дизайном В…
$577,186
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти