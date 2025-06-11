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Пентхаусы около гольф-клуба в Общине Тиват, Черногория

Тиват
21
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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 281 м²
Этаж 5/5
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в новом эксклюзивном проекте The Dreams by Dukley на границ…
$4,00 млн
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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