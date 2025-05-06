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Виллы с террасой в Светях-Стефане, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продажа. Новые виллы в элитном поселке Близикуче. Предлагаются к продаже две современные …
$1,03 млн
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Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Агентство
Peters Group Real Estate
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