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Виллы с видом на море в Светях-Стефане, Черногория

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10 объектов найдено
Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 304 м²
Современные, роскошные виллы с бассейном, спа и видом на море над Свети Стефаном в тихом при…
$1,18 млн
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 220 м²
Единственное в своём роде предложение на рынке эксклюзивной недвижимости Будванской Ривьеры …
Цена по запросу
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
Каменный особняк с бассейном и панорамными видами над пос. Свети-Стефан. Вилла находится в …
$912,614
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 600 м²
Продается большая трехэтажная вилла в потрясающем районе Будвы - Близикуче.Общая площадь дом…
$2,39 млн
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Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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Вилла 6 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 6 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
For sale new villa 3 floors, swimming pool, own territory 700 sq m House area 330 sq m The h…
$1,46 млн
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 100 м²
Продаются две уютные виллы с прекрасным видом на море в поселке Близикуче – Будванская ривье…
$1,25 млн
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Вилла в поселке Близикуче: Роскошное проживание на Черногорском побережье Расположение: Недв…
$2,32 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 600 м²
Вилла расположена на краю поросшей соснами, каменистой гряды, возвышающейся над, пожалуй, са…
Цена по запросу
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Вилла в Свети-Стефан, Черногория
Вилла
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 126 м²
Двухэтажная вилла в деревне Близикуче, Св. Стефан, общей жилой площадью 126м2, расположенной…
$643,797
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