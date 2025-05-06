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Виллы с гаражом в Светях-Стефане, Черногория

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Вилла в поселке Близикуче: Роскошное проживание на Черногорском побережье Расположение: Недв…
$2,32 млн
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