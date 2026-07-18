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Долгосрочная аренда дуплексов с видом на море в Светях-Стефане, Черногория

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Этаж 2
Огромная и уникальная двухэтажная квартира доступна для аренды в тихом и привлекательном пос…
$17,160
в месяц
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Дуплекс 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Этаж 2
Уникальная двухэтажная квартира сдается в аренду в мирном и привлекательном поселении Свети …
$4,004
в месяц
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