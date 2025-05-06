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Дома с видом на горы в Светях-Стефане, Черногория

виллы
38
4 объекта найдено
Дом в Свети-Стефан, Черногория
Дом
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 1 204 м²
УЧАСТКИ ЗЕМЛИ В ПОСЕЛКЕ БЛИЗИКУЧЕ  (BLIZIKUCE) К продаже предлагаются участки урбанизи…
$229,392
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла 5 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 5 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
ID-2286 Продаются роскошные эко-виллы с видом на Будванскую Ривьеру Предлагаем к прод…
$922,978
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Peters Group Real Estate
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Вилла 6 комнат в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 6 комнат
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
For sale new villa 3 floors, swimming pool, own territory 700 sq m House area 330 sq m The h…
$1,46 млн
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Вилла в поселке Близикуче: Роскошное проживание на Черногорском побережье Расположение: Недв…
$2,32 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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