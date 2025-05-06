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Дома с гаражом в Светях-Стефане, Черногория

виллы
38
3 объекта найдено
Дом 8 спален в Свети-Стефан, Черногория
Дом 8 спален
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 8
Площадь 240 м²
Просторный новый дом, расположен в посёлке Свети Стефан, Будванская Ривьера. Дом общей площа…
$380,022
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Дом 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Дом 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Структура виллы: Кухня гостиная, 3 спальни, 4 ванных, терраса. Удобства: Новая вилла. Бас…
$941,634
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GATE Realty
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Вилла 4 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Вилла 4 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Вилла в поселке Близикуче: Роскошное проживание на Черногорском побережье Расположение: Недв…
$2,32 млн
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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