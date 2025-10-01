Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Свети-Стефан
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на море

Дуплексы с видом на море в Светях-Стефане, Черногория

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Дуплекс 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Real Estate, Montenegro, Sveti StefanFor sale is a comfortable three-bedroom duplex apartmen…
$199,514
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти