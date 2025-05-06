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Квартиры с террасой в Светях-Стефане, Черногория

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Будванская ривьера, район Свети Стефан. Новая квартира с двумя спальнями Расстояние до моря…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 252 м²
Будванская ривьера, район Святой Стефан. Квартира с тремя спальнями в стадии завершения рабо…
$1,50 млн
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Квартира 5 спален в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 5 спален
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 418 м²
Посёлок Святой Стефан. Паркинг место - в цене продажи. Квартира с двумя спальнями Квартира…
$2,39 млн
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Будванская ривьера, район Святой Стефан. Квартира с тремя спальнями в стадии завершения рабо…
$1,09 млн
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж - 2 Площадь: 60 кв.м., из которых: - жилая площадь – 47 кв.м., площадь террасы 13 кв.…
$173,656
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Будванская ривьера, район Святой Стефан. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 120м…
$267,045
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Будванская ривьера, район Святой Стефан. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 120м…
$318,565
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