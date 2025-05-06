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Квартиры с видом на море в Светях-Стефане, Черногория

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26 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Срочная продажа! Продаётся квартира в городе Sveti Stefan. Пляж Свети-Стефан и пляж Милоче…
$331,957
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Будванская ривьера, район Свети Стефан. Новая квартира с двумя спальнями Расстояние до моря…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
ID-2324 Продаётся 1-спальная квартира с видом на Свети Стефан Роскошная жизнь на побер…
$177,382
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 252 м²
Будванская ривьера, район Святой Стефан. Квартира с тремя спальнями в стадии завершения рабо…
$1,50 млн
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Квартира 5 спален в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 5 спален
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 5
Площадь 418 м²
Посёлок Святой Стефан. Паркинг место - в цене продажи. Квартира с двумя спальнями Квартира…
$2,39 млн
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 3
ID-1863 Продается просторная квартира с двумя спальнями и потрясающим видом на первой лин…
$571,111
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Peters Group Real Estate
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Квартира в Свети-Стефан, Черногория
Квартира
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 42 м²
Квартира в Свети-Стефане — это настоящая находка для тех, кто ценит спокойствие, уединение и…
$129,100
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 3/4
A4-1617. Панорамная квартира в Св. СтефанеПродается двухкомнатная квартира в Св. Стефане с п…
$614,583
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Red Feniks Montenegro
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Кондо в Свети-Стефан, Черногория
Кондо
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Квартира в Свети-Стефане — это настоящая находка для тех, кто ценит спокойствие, уединение и…
$123,568
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Очень просторная, светлая квартира с 3 спальнями и панорамными видами на море в пос. Свети-С…
$418,729
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Совершенно новое здание высокого уровня с панорамными видами на море и Свети-Стефан. Дом гот…
$260,900
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Квартира на Святом Стефане продается в люкс доме, Площадь 85 м2 на втором этаже с видом на о…
$516,341
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Продажа Свети Стефан №2991. Квартира с 2 спальнями и видом на море. Много парковочных мест п…
$135,219
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Квартира 2 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
A4-1487. One Bedroom Apartment in Sveti StefanFor sale one bedroom apartment in Sveti Stefan…
$132,973
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 184 м²
Будванская ривьера, район Святой Стефан. Квартира с тремя спальнями в стадии завершения рабо…
$1,09 млн
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Квартира в Свети-Стефан, Черногория
Квартира
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 222 м²
Уникальная квартира на первой линии моря Свети Стефан. Квартира 222 м2 с террасой 30 м2.  …
$1,27 млн
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Квартира 1 спальня в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 1 спальня
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Святой Стефан это волшебное место, от которого невозможно оторвать взгляд. Тяжело представит…
$332,282
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Квартира 2 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
A4-153. Продается квартира с одной спальней с видом на море на St.StefanApartment с одной сп…
$166,934
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Этаж - 2 Площадь: 60 кв.м., из которых: - жилая площадь – 47 кв.м., площадь террасы 13 кв.…
$173,656
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Новое здание высокого уровня с панорамными видами на море и Свети-Стефан. Дом готов к заселе…
$615,210
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Будванская ривьера, район Святой Стефан. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 120м…
$267,045
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Квартира в Свети-Стефан, Черногория
Квартира
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 184 м²
Великолепная квартира 154 м2 плюс терраса 30 м2 с видом на море первая линия моря Будванская…
$885,912
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Структура квартиры: Кухня-гостиная; 2 спальни, 2 санузла, терраса с ПРЯМЫМ ПОТРЯСАЮЩИМ видом…
$281,532
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GATE Realty
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Яркая, светлая квартира с 2 спальнями и замечательным видом на море в п. Свети-Стефан. Квар…
$193,260
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Квартира 2 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 2 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Будванская ривьера, район Святой Стефан. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 120м…
$318,565
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Квартира 3 спальни в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 спальни
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Продается меблированная, двухэтажная просторная квартира с удивительным видом на море в пос.…
$348,941
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