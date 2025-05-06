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Квартиры с видом на горы в Светях-Стефане, Черногория

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4 объекта найдено
Квартира в Свети-Стефан, Черногория
Квартира
Свети-Стефан, Черногория
Площадь 42 м²
Квартира в Свети-Стефане — это настоящая находка для тех, кто ценит спокойствие, уединение и…
$129,100
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Кондо в Свети-Стефан, Черногория
Кондо
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
Квартира в Свети-Стефане — это настоящая находка для тех, кто ценит спокойствие, уединение и…
$123,568
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Продажа Свети Стефан №2991. Квартира с 2 спальнями и видом на море. Много парковочных мест п…
$135,219
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Квартира 3 комнаты в Свети-Стефан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Свети-Стефан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Структура квартиры: Кухня-гостиная; 2 спальни, 2 санузла, терраса с ПРЯМЫМ ПОТРЯСАЮЩИМ видом…
$281,532
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GATE Realty
Языки общения
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