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Дома с террасой в Сутоморе, Черногория

виллы
26
16 объектов найдено
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается замечательный трехэтажный дом в Ратаце, Барской Ривьеры.Общая площадь дома 200 м2.…
$415,353
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Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Продается дом (130м2) в городе Сутоморе выше главной трассы. Участок 174м2. Паркинг рядом с …
$165,304
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Дом 7 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 7 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 7
Площадь 324 м²
Дом находится в живописном пригороде Сутоморе города Бар. В районе с развитой инфраструктуро…
$249,212
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Дом 11 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 11 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-2180 Продается двухэтажный дом в Сутоморе в 15 минутах от моря с видом на горы. Пер…
$168,926
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Продается дом в Сутоморе, в маленьком поселке Zagradje (Заградж) на берегу моря. Из дома отк…
$130,836
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Дом 10 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 10 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
ID 2209 Продается уютный семейный дом в Сутоморе, идеально подходящий для комфортного про…
$238,594
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 7 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 7 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 7
Площадь 238 м²
Барская ривьера, район Сутоморе. Двух этажный дом на пять квартир Расстояние до моря 550м. …
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 6 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
ID 2204 Продается новый двухэтажный дом в Сутоморе Предлагаем вашему вниманию новый дв…
$205,977
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 9 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 9 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
ID-1862 Продается прекрасный большой дом в Сутоморе. Дом расположен в тихой жилой заст…
$414,315
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2253 Продается просторный двухэтажный дом в Сутоморе! Локация: Сутоморе Количест…
$115,406
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
ID 1987 Продается небольшой уютный дом в Сутоморе. Локация: Сутоморе, Занковичи Кол…
$78,281
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 9 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 9 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
ID-2296 Продается большой дом в Сутоморе, район Хай-Нехай Описание объекта: Продаетс…
$207,221
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ID-2210 Продается уютный дом в Сутоморе – идеальный выбор для комфортной жизни или аренды…
$79,877
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 10 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 10 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 586 м²
Дом расположен в туристическом месте Ратац, Сутоморе в 4 км от центра города.Дом построен в …
$1,45 млн
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Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Предлагается к продаже эксклюзивный таун-хаус в стиле альпийского шале в Сутоморе, сочетающи…
$207,677
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Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Новая современная вилла 450 кв. м уютно расположилась на участке 300 кв. м и имеет фантастич…
$467,272
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