Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Сутоморе
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Сутоморе, Черногория

виллы
26
30 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается уютный дом в зеленом районе города Бар - Ратац! Расстояние до моря около 400 метро…
$190,188
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Дом 10 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 10 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
ID 2209 Продается уютный семейный дом в Сутоморе, идеально подходящий для комфортного про…
$238,594
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2253 Продается просторный двухэтажный дом в Сутоморе! Локация: Сутоморе Количест…
$115,406
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 12 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 12 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Продается дом в Сутоморе, 2 км от Бара, общая площадь 390м2, площадь участка 486м2.Дом можно…
$342,666
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Предлагаем одноэтажную часть дома с прекрасным видом на море, расположенную в тихом районе Ш…
$65,182
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Уникальная возможность: дом с потрясающими видами, дом - таунхаус, что удобно для проживания…
$206,309
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 6 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
D9-817 Вилла в Баре, СутомореПродаетсяВилла в Черногории, Барская Ривьера, Сутоморе (Заграе)…
$434,146
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 7 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 7 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Дом в Сутоморе, на Барской Ривьере. Отреставрированный дом на три этажа, включает в себя пре…
$726,868
Оставить заявку
Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Новая современная вилла 450 кв. м уютно расположилась на участке 300 кв. м и имеет фантастич…
$467,272
Оставить заявку
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Д9-74. Вилла с бассейном в Баре с бассейном в Сьюзан, БарПродается 3-этажная вилла с бассейн…
$461,032
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
D9-320. Дом в Сутоморе с панорамным видом на море Продается  Дом состоит из кухни, гостиной…
$223,485
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 8 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 8 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Площадь 700 м²
Дом в Сутоморе, на Барской Ривьере. В доме 2 этажа и 9 спален, расположен в хорошем месте
$467,272
Оставить заявку
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Уютная просторная вилла с баней и бассейном Площадь участка-677м2 Стены дома - кирпич.…
$617,223
Оставить заявку
Дуплекс 6 комнат в Сутоморе, Черногория
Дуплекс 6 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2294 Продается видовой дуплекс с большим участком в Сутоморе, Заградже Описание об…
$207,221
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается современный дом в Ратаце, Бар. В двухэтажном доме есть гостиная с кухней, три отд…
$147,145
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в поселке Ратац, Барская ривьера.  Двухэтажный дом с бассейном. Два отдельн…
$405,817
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
D9-1007. Дом в СутомореДом был построен в 2023 году. Площадь 88 квадратных метров на участке…
$201,136
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
D9-3331. Дом в СутомореПродается дом в Сутоморе  В доме 2 этажа, 2 спальни, 1 зал и ванные к…
$156,439
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Площадь 170 м²
D9-818. Дом в Сутоморе с большим участкомПродается дом в Сутоморе, Заградье.Большой участок …
$194,870
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Площадь виллы с террасами составляет 400 м2. Участок 1500 м2. На первом этаже расположен гар…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Площадь 260 м²
ID-2282 Продается дом в поселке Заградже, Сутоморе Предлагаем к продаже дом в живопис…
$287,752
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 7 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 7 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2
Продажа Ратац №1902. Дом находится в городе Ратац, между Сутоморе и Баром. На территории дом…
$400,250
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Продается дом в Сутоморе, в маленьком поселке Zagradje (Заградж) на берегу моря. Из дома отк…
$130,836
Оставить заявку
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом находится в живописном пригороде Сутоморе города Бар. В районе с развитой инфраструктуро…
$363,434
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже эксклюзивный таун-хаус в стиле альпийского шале в Сутоморе, сочетающи…
$211,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 9 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 9 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
ID-1862 Продается прекрасный большой дом в Сутоморе. Дом расположен в тихой жилой заст…
$414,315
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 7 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 7 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
ID-2330 Продаётся двухэтажный дом 180 м² с видом на море в Сутоморе Просторный семейны…
$141,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Площадь 162 м²
D5-354. Beautiful Townhouse with sea view in Sutomore For sale townhouse in the style of an …
$167,614
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Дом 7 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 7 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 7
Площадь 238 м²
Барская ривьера, район Сутоморе. Двух этажный дом на пять квартир Расстояние до моря 550м. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
На продажу выставлены второй и третий этажи дома, расположенного в Сутоморе, откуда открывае…
$135,983
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти