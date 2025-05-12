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Дома с видом на горы в Сутоморе, Черногория

виллы
26
21 объект найдено
Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается уютный дом в зеленом районе города Бар - Ратац! Расстояние до моря около 400 метро…
$190,188
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом 8 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 8 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продажа Сутоморе № 3140. Продаётся дом в Сутоморе с 3 спальнями, 2 санузла, 2 террасы. Больш…
$302,783
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Дом 10 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 10 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
ID 2209 Продается уютный семейный дом в Сутоморе, идеально подходящий для комфортного про…
$238,594
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ID-2210 Продается уютный дом в Сутоморе – идеальный выбор для комфортной жизни или аренды…
$79,877
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 5 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 5 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Уникальная возможность: дом с потрясающими видами, дом - таунхаус, что удобно для проживания…
$206,309
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Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается дом в Сутоморе, выполнен в стиле шале, разделен на две полностью изолированные пол…
$164,878
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Vector Estate Montenegro
Языки общения
English, Русский
Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Продажа Сутоморе № 2394. Дом 124 м.кв., на участке 194 м.кв., в поселке Сутоморе, У дома пан…
$140,520
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Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1
Продажа Сутоморе № 2398. Продается дом 120м2 в г. Сутоморе с большой террасой на крыше. До …
$172,973
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продается трехэтажная вилла в Сутоморе, общей площадью 270м2, расположенная на участке 550м2…
$354,005
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Дом 6 спален в Сутоморе, Черногория
Дом 6 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Расположен дом в тихом месте в окружении зелени и гор, в поселке Сутоморе. Дом площадью 1…
$152,427
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Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Уютная просторная вилла с баней и бассейном Площадь участка-677м2 Стены дома - кирпич.…
$617,223
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Дуплекс 6 комнат в Сутоморе, Черногория
Дуплекс 6 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
ID-2294 Продается видовой дуплекс с большим участком в Сутоморе, Заградже Описание об…
$207,221
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается современный дом в Ратаце, Бар. В двухэтажном доме есть гостиная с кухней, три отд…
$147,145
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в поселке Ратац, Барская ривьера.  Двухэтажный дом с бассейном. Два отдельн…
$405,817
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Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Площадь виллы с террасами составляет 400 м2. Участок 1500 м2. На первом этаже расположен гар…
Цена по запросу
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Дом в Сутоморе, Черногория
Дом
Сутоморе, Черногория
Площадь 260 м²
ID-2282 Продается дом в поселке Заградже, Сутоморе Предлагаем к продаже дом в живопис…
$287,752
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 11 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 11 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
ID-2180 Продается двухэтажный дом в Сутоморе в 15 минутах от моря с видом на горы. Пер…
$181,638
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 7 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 7 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2
Продажа Ратац №1902. Дом находится в городе Ратац, между Сутоморе и Баром. На территории дом…
$400,250
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Дом 9 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 9 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
ID-1862 Продается прекрасный большой дом в Сутоморе. Дом расположен в тихой жилой заст…
$414,315
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Вилла в 10 минутах прогулочным шагом от централ…
$520,680
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Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается аутентичный каменный дом после реставрации в Барской ривьере, Сутоморе. Дом пло…
$233,356
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Realting.com
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