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Дома с садом в Сутоморе, Черногория

виллы
26
2 объекта найдено
Дом 10 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 10 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 10
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
ID 2209 Продается уютный семейный дом в Сутоморе, идеально подходящий для комфортного про…
$238,594
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Дом 4 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 4 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом 175м2 в Сутоморе.Дом состоит из двух квартир по 66 м² каждая + терраса 12 м².Л…
$259,603
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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