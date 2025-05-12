Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Сутоморе
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Сутоморе, Черногория

виллы
26
6 объектов найдено
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Площадь виллы с террасами составляет 400 м2. Участок 1500 м2. На первом этаже расположен гар…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 7 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Этаж 2
Продажа Ратац №1902. Дом находится в городе Ратац, между Сутоморе и Баром. На территории дом…
$400,250
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Дом 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже эксклюзивный таун-хаус в стиле альпийского шале в Сутоморе, сочетающи…
$211,123
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Дом 9 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 9 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
ID-1862 Продается прекрасный большой дом в Сутоморе. Дом расположен в тихой жилой заст…
$414,315
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 7 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 7 комнат
Сутоморе, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
ID-2330 Продаётся двухэтажный дом 180 м² с видом на море в Сутоморе Просторный семейны…
$141,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Вилла в Сутоморе, Черногория
Вилла
Сутоморе, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
[embed]https://youtu.be/vsuR3S7NICQ[/embed] Вилла в 10 минутах прогулочным шагом от централ…
$520,680
Оставить заявку
Realting.com
Перейти