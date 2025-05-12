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Квартиры с террасой в Сутоморе, Черногория

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14 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Площадь 119 м²
Предлагаем уютные, просторные квартиры в новом доме в Сутоморе. В доме есть квартиры площадь…
$134,990
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Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Комфортабельная квартира с прекрасным видом на море, Доброта Квартира расположена на втором …
$286,506
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Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Площадь 27 м²
Уютная квартира-студия с террасой в Сутоморе. Квартира площадью 27 м2, расположена на первом…
$49,064
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Барская ривьера, район Сутоморе. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 900м.по ровно…
$98,409
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Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
ID 1943 Продается квартира с одной спальней в строящемся клубном доме с бассейном в Сутом…
$133,060
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Peters Group Real Estate
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Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Комфортабельная квартира с прекрасным видом на море, Доброта Квартира расположена на первом…
$364,349
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Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
ID 1941 Продается квартира с одной спальней в строящемся клубном доме с бассейном в Сутом…
$146,961
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
ID-2191 Продается уютная квартира с одной спальней в прекрасном районе города Сутоморе. …
$81,903
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Площадь 26 м²
Описание Барская ривьера, район Сутоморе. Новый четырёхэтажный малоквартирный жилой дом Пок…
$62,508
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Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 154 м²
В самом центре Черногорского приморья, в самом живописном месте, на уникальном полуострове З…
$896,108
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Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Описание Барская ривьера, район Сутоморе. Трёх этажная вилла Площадь 270 кв.м. Площадь участ…
$340,564
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Квартира 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 4/4
ID 1945 Продается квартира с двумя спальнями в строящемся клубном доме с бассейном в Суто…
$236,307
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Барская ривьера, район Сутоморе. Квартиры в новом многоквартирном пятиэтажном доме Расстоян…
$108,131
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Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1
ID-2193 Продается уютная квартира с одной спальней в центральном районе города Сутоморе. …
$81,903
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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