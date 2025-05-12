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Квартиры с бассейном в Сутоморе, Черногория

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5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Комфортабельная квартира с прекрасным видом на море, Доброта Квартира расположена на втором …
$286,506
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Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
ID 1943 Продается квартира с одной спальней в строящемся клубном доме с бассейном в Сутом…
$133,060
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Комфортабельная квартира с прекрасным видом на море, Доброта Квартира расположена на первом…
$364,349
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Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
ID 1941 Продается квартира с одной спальней в строящемся клубном доме с бассейном в Сутом…
$146,961
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 4/4
ID 1945 Продается квартира с двумя спальнями в строящемся клубном доме с бассейном в Суто…
$236,307
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
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