Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Сутоморе
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Сутоморе, Черногория

квартиры-студии
3
однокомнатные
34
двухкомнатные
15
трехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Комфортабельная квартира с прекрасным видом на море, Доброта Квартира расположена на втором …
$286,506
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартира в Черногории в пригороде Бара на самом берегу песчаного пляжа. Площадь квартиры …
$325,425
Оставить заявку
Квартира 13 спален в Сутоморе, Черногория
Квартира 13 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 10
Недвижимость, ЧерногорияПродается дом апартаментного типа, расположенный в привлекательном м…
$899,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Продается дом в Сутоморе, район Заградже, на берегу залива Малевич, в пределах особо охраняе…
$295,566
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Комфортабельная квартира с прекрасным видом на море, Доброта Квартира расположена на первом…
$364,349
Оставить заявку
Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Площадь 40 м²
Эксклюзивный комплекс площадью не менее 20 000 квадратных метров, расположенный вдоль берего…
$102,800
Оставить заявку
Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Площадь 26 м²
Описание Барская ривьера, район Сутоморе. Новый четырёхэтажный малоквартирный жилой дом Пок…
$62,508
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 154 м²
В самом центре Черногорского приморья, в самом живописном месте, на уникальном полуострове З…
$896,108
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Описание Барская ривьера, район Сутоморе. Трёх этажная вилла Площадь 270 кв.м. Площадь участ…
$340,564
Оставить заявку
Квартира 13 спален в Сутоморе, Черногория
Квартира 13 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 9
Недвижимость, ЧерногорияПродается Дом с Гостиничным Комплексом и Апартаментами в Спичанском …
$556,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Барская ривьера, район Сутоморе. Квартиры в новом многоквартирном пятиэтажном доме Расстоян…
$108,131
Оставить заявку
Realting.com
Перейти