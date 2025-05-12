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Квартиры с видом на горы в Сутоморе, Черногория

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7 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартира в Черногории в пригороде Бара на самом берегу песчаного пляжа. Площадь квартиры …
$325,425
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
ID-2182 For Sale: Spacious and Functional Two-Level Apartment in Sutomore. The apartme…
$78,160
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Агентство
Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/4
Продается уютная квартира площадью 51 м² в поселке Сутоморе. Квартира находится на 2 этаже с…
$95,006
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Квартира 37м2 с отдельной спальней ,участком 24м2 в Сутоморе, Бар. Квартира находится на пер…
Цена по запросу
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Студия в Сутоморе, Черногория
Студия
Сутоморе, Черногория
Площадь 40 м²
40 м2 с террасой.  Продаются две студии в Сутоморе, в очень перспективном месте: около вход…
$68,639
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Студия 1 комната в Сутоморе, Черногория
Студия 1 комната
Сутоморе, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 3/4
ID-2261 Продается небольшая студия в Сутоморе. Локация: Сутоморе, Барская општина. …
$38,916
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 8 спален в Сутоморе, Черногория
Квартира 8 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Продажа: Дом с апартаментами в Черногории на 6 квартир - апартаментов 700 м от моря в Сутомо…
$379,663
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