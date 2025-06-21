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Дома с видом на море в Старом Баре, Черногория

3 объекта найдено
Дом в Старый Бар, Черногория
Дом
Старый Бар, Черногория
Площадь 10 500 м²
Продается участок с панорамным видом на море, головокружительными панорамами на горы, на кре…
$17
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Старый Бар, Черногория
Вилла
Старый Бар, Черногория
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
$361,945
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Дом в Старый Бар, Черногория
Дом
Старый Бар, Черногория
Площадь 15 000 м²
Площадь участка 15 000м2. Участок с видом на море в Черногории, в городе Бар Расположен в…
$20
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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