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Дома с садом в Старом Баре, Черногория

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Старый Бар, Черногория
Дом 4 комнаты
Старый Бар, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
🌟 Продаётся великолепный дом в Зальево, г. Бар! 🏡 #d-39 🏠 Характеристики дома: Площадь д…
$391,031
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