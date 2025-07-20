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Дома с видом на горы в Спуже, Черногория

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Спуж, Черногория
Дом 4 комнаты
Спуж, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
🏡 Дом 130 м² с участком 5642 м² рядом с г. Спуж, Черногория #390 📍 Локация: Спокойный зелен…
$153,123
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