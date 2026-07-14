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Отели в Seoce, Черногория

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1 объект найдено
Отель 1 680 м² в Seoce, Черногория
Отель 1 680 м²
Seoce, Черногория
Количество спален 1
Площадь 1 680 м²
Этаж 3
Продается: уникальный мини-отель в привлекательном месте в Будве, Черногория.Недвижимость ра…
$2,28 млн
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