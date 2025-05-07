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Дома с видом на горы в Общине Шавник, Черногория

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Duzi, Черногория
Дом 2 комнаты
Duzi, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 104 м²
Just over 1000 meters above sea level, fresh air, silence, stunning nature, mountains, canyo…
$128,687
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Дом 4 комнаты в Mokro, Черногория
Дом 4 комнаты
Mokro, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 216 м²
Количество этажей 2
A Beautiful plot of land with an area of 3500m2, located in nature grove, covered from winds…
$76,116
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Параметры недвижимости в Общине Шавник, Черногория

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