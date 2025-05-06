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Виллы с видом на море в Рисане, Черногория

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7 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Рисан, Черногория
Вилла 5 комнат
Рисан, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 476 м²
К продаже предлагается вилла с пристанью на первой линии моря. Вилла расположена прямо на б…
$2,97 млн
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Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
Продажа: Участок в Боко-Которском заливе с проектом строительства виллы. Участок располож…
$103,051
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MONTBEL D.O.O.
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Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Представляем вашему вниманию старинный, каменный таунхаус со своим двориком и террасами в ую…
$318,878
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Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Отреставрированный, двухэтажный дом с прекрасным видом на залив. Дом состоит из первого эта…
$321,026
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Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Расположение: г. Рисан Площадь виллы: 270 кв.м. Площадь участка: 500 кв.м. Кол-во спален: 5 …
$2,15 млн
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Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Небольшой, двухэтажный дом в окружении зелени в историческом центре Рисана, Которский Залив.…
$246,943
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Monteonline
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Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Расположение: пос. Стрп, Рисан Площадь виллы: 405 кв.м. Площадь участка: 827 кв.м. Кол-во сп…
Цена по запросу
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Monteonline
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English, Русский, Српски
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