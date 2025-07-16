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Квартиры-студии с видом на горы в Рисане, Черногория

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1 объект найдено
Студия 1 комната в Рисан, Черногория
Студия 1 комната
Рисан, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/3
ID-2414   Идеальный уголок у моря в самом сердце старого города Рисан   Уютный а…
$88,076
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
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