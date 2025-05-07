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Дома с террасой в Рисане, Черногория

виллы
13
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Рисан, Черногория
Дом 4 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Продается реконструированный дом, в самом центре городка Рисан, в части старого города. Дом …
$363,434
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