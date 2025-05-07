Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Рисан
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Рисане, Черногория

виллы
13
1 объект найдено
Вилла в Рисан, Черногория
Вилла
Рисан, Черногория
Продажа: Участок в Боко-Которском заливе с проектом строительства виллы. Участок располож…
$103,051
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти