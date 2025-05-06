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Квартиры с террасой в Рисане, Черногория

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11 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Бока Которская бухта, район Рисан. Новые квартиры в жилом комплексе с отдельной территорией …
$165,218
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Описание Бока Которская бухта, город Рисан. Большая квартира с одной спальней в историческом…
$183,796
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Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Бока Которская бухта, город Рисан. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 300м. Пло…
$173,853
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Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью мебли…
$293,758
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Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Стильный просторный пентхаус в клубном доме на 5 апаратаментов с бассейном, в городе Рисан, …
$520,766
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Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Двухуровневая квартира в новом клубном доме в городе Рисан в Боко-Которской бухте.   Ква…
$324,692
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 3/3
Роскошные апартаменты с 2 спальнями с видом на море в новом эксклюзивном проекте на 1 линии …
$1,17 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Рисан, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с 3 спальнями с панорамным видом на море в новом эксклюзивном проекте на …
$2,62 млн
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 3
Квартира с дизайнерским ремонтом в Рисане расположена в камерном комплексе с собственным бас…
$267,093
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Рисан. Большая квартира с одной спальней Расстояние до моря 50м…
$171,190
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто…
$422,425
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English, Русский, Français, Crnogorski
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