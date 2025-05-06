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Квартиры с бассейном в Рисане, Черногория

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13 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Бока Которская бухта, город Рисан. Квартира с двумя спальнями Расстояние до моря 300м. Пло…
$173,853
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вам однокомнатную квартиру площадью 57,67 м² в эксклюзивн…
$201,744
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вам однокомнатную квартиру площадью 59.22 м² в эксклюзивн…
$200,483
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вам однокомнатную квартиру площадью 54,27 м² в эксклюзивн…
$177,602
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вам однокомнатную квартиру площадью 52,51 м² в эксклюзивн…
$183,693
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вам однокомнатную квартиру площадью 54.27 м² в эксклюзивн…
$183,726
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 3/3
Роскошные апартаменты с 2 спальнями с видом на море в новом эксклюзивном проекте на 1 линии …
$1,17 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вам однокомнатную квартиру площадью 54,27 м² в эксклюзивн…
$177,602
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AMFORA REAL ESTATE
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Пентхаус 4 комнаты в Рисан, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с 3 спальнями с панорамным видом на море в новом эксклюзивном проекте на …
$2,62 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 3
Квартира с дизайнерским ремонтом в Рисане расположена в камерном комплексе с собственным бас…
$267,093
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вам однокомнатную квартиру площадью 52,99 м² в эксклюзивн…
$185,372
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вам однокомнатную квартиру площадью 58.04м² в эксклюзивно…
$203,038
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
ID 1974 Продаются квартиры в строящемся жилом комплексе в Рисане, расположенном среди нет…
$165,993
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
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