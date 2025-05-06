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Квартиры с видом на море в Рисане, Черногория

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19 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Бока Которская бухта, район Рисан. Новые квартиры в жилом комплексе с отдельной территорией …
$165,218
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Квартира в Рисан, Черногория
Квартира
Рисан, Черногория
Площадь 65 м²
А5-277. Квартира с одной спальней и видом на море, РисанПродается уютная квартира общей площ…
$162,026
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Квартира 2 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
А11-055. Совершенно новые апартаменты в Рисане Небольшой городок Рисан - старейшее поселение…
$157,557
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Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Новый комплекс на 5 апартаментов в Рисане в 400 метрах от моря. Все квартиры полностью мебли…
$293,758
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Квартира 3 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 3 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Чудесная квартира с панорамным видом на 1 линии моря в Рисане. Площадь квартиры – 59 м2. Кв…
$177,155
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Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
A11-120. Просторный пентхаус с великолепным видом на море в городе Рисан Продается пентхаус …
$529,701
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Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Risan Apartment on the Bay: Set on the front line of the bay lies an exciting new developmen…
$272,344
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Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2
A5-284. Двухкомнатная квартира в РисанеПродается двухкомнатная квартира в Рисане Квартира 2…
$156,439
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Продажа Рисан № S459 На продажу квартира с 1 спальней в Рисане с видом на море на первой лин…
$138,465
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Квартира 4 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 4 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается дом квартирного типа в эксклюзивном месте в Рисно, муниципалитет Котор.Дом состоит…
$451,387
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/2
А5-260. Светлая квартира с двумя спальнями и видом на море, Бока, РисанПродается светлая и т…
$163,144
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Red Feniks Montenegro
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Risan Apartment on the Bay: Set on the front line of the bay lies an exciting new developmen…
$164,742
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Пентхаус 4 комнаты в Рисан, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Этаж 3/3
Роскошный пентхаус с 3 спальнями с панорамным видом на море в новом эксклюзивном проекте на …
$2,62 млн
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 3
Квартира с дизайнерским ремонтом в Рисане расположена в камерном комплексе с собственным бас…
$267,093
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Рисан. Большая квартира с одной спальней Расстояние до моря 50м…
$171,190
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Квартира 2 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
ID 1974 Продаются квартиры в строящемся жилом комплексе в Рисане, расположенном среди нет…
$165,993
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
New Apartments in Risan: The small town of Risan is the oldest settlement in the Bay of Koto…
$153,674
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
New Apartments in Risan: The small town of Risan is the oldest settlement in the Bay of Koto…
$152,367
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Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Светлая и тёплая квартира с просторной террасой с удивительным, панорамным видом на море. Пр…
$155,681
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Monteonline
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