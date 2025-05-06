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Квартиры с видом на горы в Рисане, Черногория

однокомнатные
33
двухкомнатные
15
трехкомнатные
4
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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Risan Apartment on the Bay: Set on the front line of the bay lies an exciting new developmen…
$272,344
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Квартира 2 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Продажа Рисан № S459 На продажу квартира с 1 спальней в Рисане с видом на море на первой лин…
$138,465
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Risan Apartment on the Bay: Set on the front line of the bay lies an exciting new developmen…
$164,742
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
New Apartments in Risan: The small town of Risan is the oldest settlement in the Bay of Koto…
$153,674
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