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Квартиры с садом в Рисане, Черногория

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Стильный просторный пентхаус в клубном доме на 5 апаратаментов с бассейном, в городе Рисан, …
$520,766
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VALUE.ONE
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Квартира 4 спальни в Рисан, Черногория
Квартира 4 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается дом квартирного типа в эксклюзивном месте в Рисно, муниципалитет Котор.Дом состоит…
$451,387
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Двухуровневая квартира в новом клубном доме в городе Рисан в Боко-Которской бухте.   Ква…
$324,692
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VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 3
Квартира с дизайнерским ремонтом в Рисане расположена в камерном комплексе с собственным бас…
$267,093
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто…
$422,425
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