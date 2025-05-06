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Квартиры с гаражом в Рисане, Черногория

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается просторная однокомнатная квартира с двором в городе Рисан, муниципалитет Котор.Пло…
$183,940
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AMFORA REAL ESTATE
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